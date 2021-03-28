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Spor

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Bahreyn'deki ikinci yarışını da kazandı

Fatih Gazioğlu   | 28.03.2021
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Bahreyn'deki ikinci yarışını da kazandı

Ankara

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in ikinci yarışında da zafere ulaştı.

Bahreyn Uluslararası Pisti'nde sahne alan Ayhancan Güven, pole pozisyonundan başladığı hafta sonunun ikinci yarışında damalı bayrağın altından ilk sırada geçmeyi başardı.

Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılan yarışa 1. sıradan başlayan Red Bull sporcusu milli sporcusu Ayhancan Güven, yarışı en yakın rakibinin 11 saniye önünde bitirerek hafta sonunun ikinci mücadelesini de kazanmış oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn’de ikinci yarışında da zafere ulaşan milli otomobil yarışçımız Ayhancan Güven'i kutluyorum. Sporcumuz kazandığı başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Her zaman güvendiğimiz ve desteklediğimiz genç sporcumuzun daha nice başarılar kazanacağına inancımız tamdır. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor Ayhancan'a sonraki yarışlarda başarılar diliyorum."



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