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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
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Spor

Milli okçular, Dünya Kupası'nın ikinci ayağında mücadele edecek

2024 Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci ayak yarışmaları, yarın Güney Kore'de başlayacak.

Halil İbrahim Avşar  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Milli okçular, Dünya Kupası'nın ikinci ayağında mücadele edecek

Ankara

Yecheon kentinde 21-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli sporcu mücadele edecek.

Dünya Kupası'nın ikinci ayağına katılacak milli okçular ve kategorileri şunlar:

Klasik yay

Erkekler: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar: Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Dünya Yenihayat

Makaralı yay

Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva, Hazal Burun

Milli okçular, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 2024 Dünya Kupası'nın ilk ayağında madalya kazanamamıştı.

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