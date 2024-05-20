Milli okçular, Dünya Kupası'nın ikinci ayağında mücadele edecek
2024 Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci ayak yarışmaları, yarın Güney Kore'de başlayacak.
Ankara
Yecheon kentinde 21-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli sporcu mücadele edecek.
Dünya Kupası'nın ikinci ayağına katılacak milli okçular ve kategorileri şunlar:
Klasik yay
Erkekler: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar: Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Dünya Yenihayat
Makaralı yay
Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin
Kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva, Hazal Burun
Milli okçular, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 2024 Dünya Kupası'nın ilk ayağında madalya kazanamamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.