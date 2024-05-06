Dolar
32.28
Euro
34.77
Altın
2,320.21
ETH/USDT
3,146.10
BTC/USDT
64,128.00
BIST 100
10,291.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni”ne konuşuyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
logo
Spor

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları kotası aldı

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Hüseyin Doğru, Muhammed Boztepe  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları kotası aldı

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen yarışmada Elif Berra Gökkır, yarı final mücadelesinde Estonyalı rakibi Reena Parnat'a 6-4 mağlup oldu.

Milli sporcu, bronz madalya maçında 5-5 berabere kaldığı Hollandalı sporcu Quinty Roeffen'ı beraberlik atışında 10-9 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyatları kotasını aldı.

Federasyonun açıklamasında, Elif Berra ve milli takımın teknik ekibi tebrik edildi.

Bakan Bak, milli okçu Elif Berra Gökkır'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Okçuluk Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri'nde bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli okçumuz Elif Berra Gökkır'ı canı gönülden tebrik ediyorum. 17 yaşındaki genç sporcumuza, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, komuta kademesiyle toplantı gerçekleştirdi
Gemilere kılavuzluk yapan kaptan ve personelin güvenliği dünya standartlarında olacak
Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: 8 ölü, 11 yaralı
Üniversite öğrencilerinden Gazze'ye destek yürüyüşü
İDDEF, Gazze'nin Refah bölgesindeki aileler için "yaşam çadırı" kuruyor

Benzer haberler

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları kotası aldı

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları kotası aldı

Oklar, olimpiyat kota yarışması ve Avrupa Şampiyonası'nda atılacak

Okçulukta 2024 Dünya Kupası sezonu başlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet