Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları kotası aldı
Milli okçu Elif Berra Gökkır, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.
Ankara
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen yarışmada Elif Berra Gökkır, yarı final mücadelesinde Estonyalı rakibi Reena Parnat'a 6-4 mağlup oldu.
Milli sporcu, bronz madalya maçında 5-5 berabere kaldığı Hollandalı sporcu Quinty Roeffen'ı beraberlik atışında 10-9 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyatları kotasını aldı.
Federasyonun açıklamasında, Elif Berra ve milli takımın teknik ekibi tebrik edildi.
Bakan Bak, milli okçu Elif Berra Gökkır'ı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Okçuluk Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri'nde bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli okçumuz Elif Berra Gökkır'ı canı gönülden tebrik ediyorum. 17 yaşındaki genç sporcumuza, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.