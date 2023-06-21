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Spor

Milli motosikletçiler, Hollanda, Bulgaristan ve Bosna Hersek'te yarışacak

Milli motosikletçiler, Hollanda, Bulgaristan ve Bosna Hersek'te piste çıkacak.

Fatih Çakmak  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Milli motosikletçiler, Hollanda, Bulgaristan ve Bosna Hersek'te yarışacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, 23-25 Haziran tarihlerinde Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Hollanda ayağında TT Assen Pisti'nde yarışacak.

Şampiyonada Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla geçen haftaki başarısını tekrarlayıp ödül kürsüsünde yer almaya çalışacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde antrenmanlarını sürdüren milli sporcu, 23 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlarda, 24 Haziran Cumartesi günü sıralama turlarında ter dökecek. Sezonun sekizinci ayağı ise 25 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de start alacak.

Balkan şampiyonalarında da 8 sporcu yarışacak

Genç motosikletçilerden Enes Çağan Çakır, Ömer Yıldız, Enes Yıldız ve Poyraz Bor ise BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağında Bulgaristan'da piste çıkacak.

Dolna Mitropolia Pistinde 23-25 Haziran tarihlerinde yapılacak yarışta ay-yıldızlı sporcular genç kategorisinde ter dökecek.

Bosna Hersek'te aynı tarihlerde düzenlenecek BMU Avrupa Ekstrem Enduro Şampiyonası'nda ise İzzet Kazdal, Süleyman Aydın, Tolga Alkan ve Efe Cemil Çakar, mücadele edecek.

Milli sporcular Globare şehrinde düzenlenecek şampiyonada zorlu parkurda Türkiye'yi temsil edecek.

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