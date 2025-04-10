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Spor

Milli motosikletçiler, bu hafta sonunu yoğun geçirecek

Milli motosikletçiler, bu hafta sonu Hollanda, Katar, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya ve Yunanistan'da piste çıkacak.

Erkan Tiryaki  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Milli motosikletçiler, bu hafta sonunu yoğun geçirecek

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Dünya Supersport şampiyonalarında üçüncü ayak yarışları, Hollanda'da gerçekleştirilecek.

Hollanda'da 12-13 Nisan'daki yarışların yapılacağı Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu mücadele edecek.

Aynı ülkenin ev sahipliğindeki Dünya Supersport Şampiyonası'nda ise milli sporcu Can Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Katar ayağında ise Deniz Öncü yer alacak.

Yunanistan'da 12-13 Nisan'da gerçekleştirilecek Balkan Motosiklet Birliği BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda ise Türkiye adına Yunus Erçelik, Şahin Karadayıoğlu, Cafer Çömlek , Nuri Karakaya, Abdullah Köken, Harun Akgün, Altuğ İnan, Berk Çevik, Fatih Şahin, Demir Özmen, Oğuz Taşhan, Erdem Demiroğlu, Can Başar ve İshak Demir Dönmez farklı sınıflarda yarışacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dünya Motosurf Şampiyonası'na Murat Yorgancılar, Osman Sedat Erus, İsmail Kaptanoğlu, Behiç Ender Yorgancılar ve Efe Gürsoy, İsveç'teki Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ise Galip Alp Baysan, Türkiye adına katılacak.

Romanya ve Yunanistan'da bu hafta sonu yapılacak Ulusal Motokros Yarışları'na de Hüseyin Baş ve Ömer Kudu katılım gösterecek.

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