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Spor

Milli motosikletçiler Avrupa Pist Şampiyonası'nda mücadele edecek

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı hafta sonu Yunanistan'da düzenlenecek.

Fatih Gazioğlu  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Milli motosikletçiler Avrupa Pist Şampiyonası'nda mücadele edecek

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serez şehrinde yapılacak organizasyona Türkiye'den 27 sporcu katılacak.

Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Sırbistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Moldova başta olmak üzere balkan ülkelerinden birçok sporcu şampiyonada ter dökecek.

Organizasyonda milli sporcular; Ares Stefan Bengiç, Özgür Çapacı, Ömer Utku Karpuz, Altuğ İnan, Şahin Karadayıoğlu, Fethi Tan, Furkan Eryılmaz, Murathan Yiğit Yıldız, Ahmet Önal, Sahra Su Önkaya, Kardelen Apaydın, Hüseyin Karakaya, Arda Bentürk, Salih Yiğit Teker, Fatih Şahin, Harun Akgün, Cafer Çömlek, Erdem Demiroğlu, Kartal Aras Özkılıç, Yunus Erçelik, Abdullah Köken, Muammer Nuri Karakaya, Can Akkuş, Can Başar, Mecit Taha Işık, Adem Işık ve Onur Işık boy gösterecek.

SP125, SSP300, SSP 600, SBK 1000, F600 ve F1000 kategorilerinde 6 Mayıs Cumartesi günü sezonun ilk yarışları, 7 Mayıs Pazar günü de ikinci yarışları gerçekleştirilecek.

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