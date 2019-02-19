ANKARA - HÜSEYİN DOĞRU

Motosiklette Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışı, 23-24 Şubat'ta Avustralya'daki Phillip Island Pisti'nde gerçekleştirilecek. Şampiyonada mücadele edecek tek Türk pilot Toprak Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team motosikleti ve tulumuyla yarışacak.

Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanıtımı gerçekleştirilen Türk takımının ayrı bir moral ve gurur verdiğini söyledi. Testler ve son hazırlık için Avustralya'da bulunduğunu belirten Toprak, "Turkish Team beni heyecanlandırdı. Dizaynı ve rengini buradaki bütün pilotlar çok beğendi." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan Kenan Sofuoğlu'nun kendisine büyük emek verdiğini vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:

"Her zaman üzerimde bir baskı var. Kenan ağabey bizler için birçok şey yapıyor. Bu emeklerin karşılığını başarılarla vermem gerektiğinden bu baskıyı hissediyorum. Şimdi bu baskı daha da arttı. Motosikletim, tulumum Turkish oldu. Turkish yazan motosikletimi podyuma taşımam gerekiyor. Türk takımını her zaman zirveye yarışan bir ekip haline getirmek zorundayım. Bunun için daha çok çalışıp, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çünkü Turkish Team bir hayaldi ve şimdi gerçek oldu. Dünya pistlerinde motosikleti ve pilotuyla yarışan bir takım oluşturmak kolay değil. Bu imkan bana sunuldu. Motosikletin üzerinde Türk bayrağı var. Buna da podyumun en üst basamağı yakışır."

Dünya şampiyonasının zorlu mücadeleye sahne olduğunu ve bunun için iyi bir hazırlık dönemi geçirmeye çalıştığını dile getiren milli motosikletçi, "Superbike'da ikinci sezonum. Geçen yıl podyum gördüm, tecrübe edindim. Bu sezon daha çok podyum için savaşacağım. Bunun için daha erken bir şekilde Avustralya'ya gelerek hazırlık ve testler yaptım. Sezona iyi bir başlangıç yaparak Turkish Team'i şampiyonanın favori takıma haline getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.