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Toprak Razgatlıoğlu, ikinci dünya şampiyonluğunu istiyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) bu yıl ikinci kez dünya şampiyonluğunu kazanmak istediğini ifade etti.

Fatih Çakmak  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Toprak Razgatlıoğlu, ikinci dünya şampiyonluğunu istiyor

Ankara

Bu sezon Rokit BMW takımıyla yarışan 2021 sezonu dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu WSBK'nin bu sezonki üçüncü ayağının yapılacağı Hollanda yarışları öncesinde WSBK'nin resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Bu sezon ekip olarak şampiyonluğu hedeflediklerini belirten Toprak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burada TT Assen Pisti'nde superbike sınıfında hiç kazanamadım. Umarım bu hafta sonu yapabilirim. Hava her zaman kolayca değişebildiği için biraz tuhaf görünüyor. Hava soğuk ama hem ıslak hem de kuru zeminde yarışmaya hazırım. Bu yıl bu şampiyonayı kazanmak gibi bir hayalim var; hayalim mümkün görünüyor. Bir takım arkadaşı olarak Michael'den (Van Der Mark) memnunum ve garajdaki atmosfer çok iyi ve birlikte iyi çalışıyoruz. Belki bu pisti benden daha iyi bildiği için bana yardım eder, ıslak zeminde bana en iyi çizgiyi gösterir."

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'da yapılan ikinci ayağının ilk yarışında birinci olarak podyumun zirvesine çıkmıştı.


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