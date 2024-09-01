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Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü Moto2 kariyerinde ilk kez podyuma çıktı

Motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 12. ayağında 3. oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Milli motosikletçi Deniz Öncü Moto2 kariyerinde ilk kez podyuma çıktı

Ankara

Moto2'de sezonun 12. yarışı, Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte, 19 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 4. cepten başladığı mücadeleyi 3. sırada tamamladı. 21 yaşındaki Deniz, Moto2'deki ilk sezonunda podyuma çıkmayı başardı.

Deniz ayrıca 2011'deki Hollanda yarışında 2. sırayı alan Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Moto2'de podyuma çıkan 2. Türk motosikletçi oldu.

CFMOTO Aspar takımının Büyük Britanyalı pilotu Jake Dixon, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

San Marino'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 13. yarışı, 8 Eylül'de düzenlenecek.

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