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Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü hafta sonu Almanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Almanya ayağında kupa mücadelesi verecek.

Fatih Çakmak   | 17.06.2021
Milli motosikletçi Deniz Öncü hafta sonu Almanya'da piste çıkacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen yarışta ilk kez ödül kürsüsüne çıkan ay-yıldızlı sporcunun yarıştığı FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci ayağı, 18-20 Haziran tarihlerinde Almanya'nın Chemnitz şehrindeki 3 bin 700 metre uzunluğa sahip Sachsenring Pisti'nde düzenlenecek.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla şampiyonada ilk 3'e girmek için ter dökecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu, Liqui Moly Motorrad Grand Prix'sinde yarın serbest antrenmanlara, 19 Haziran Cumartesi günü de sıralama turlarına katılacak. Sezonun sekizinci büyük heyecanı, 20 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de start alacak.


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