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Fenerbahçe Futbol Takımı, 16 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor
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Spor

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek

Erkan Tiryaki   | 13.04.2022
Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek

Ankara

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın da yer alacağı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, yarın Fransa'da başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, dünyanın en önemli dayanıklılık yarışlarından olan ve 17 Nisan'a kadar sürecek organizasyona 10 ülkeden 178 pilot ile 52 takımın katılacağı aktarıldı. Le Mans'ta 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde yapılacak yarışta Asrın Rodi Pak'ın Pitlane Endurance takımıyla Superstock kategorisinde mücadele edeceği ifade edildi.

Şampiyonada yarın sabah serbest, öğleden sonra da sıralama antrenmanın yapılacağı, 15 Nisan'da da sporcuların sıralama antrenmanına çıkacağı kaydedildi. Yarışın ise 16 Nisan Cumartesi TSİ 16.00'da başlayacağı ve 17 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da sona ereceği bildirildi.


- Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nda 4 milli sporcu

Bu arada hafta sonu Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nda da 4 milli sporcunun yer alacağı açıklandı.

Sevlievo şehrinde yapılacak 65&85 cc kategorisinde yapılacak şampiyonada milli sporcular Efe Okur, Hasan Hüseyin Baş, Ömer Olağaner ve Nasip Emir Abay'ın piste çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan yine hafta sonu yapılacak Bulgaristan Motokros Şampiyonası'na ise Mustafa Çetin ve Galip Alp Baysan'ın katılacağı bildirildi.

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