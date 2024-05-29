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Spor

Milli motokrosçu Efe Okur, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kaldı

Gençler Avrupa Motokros Şampiyonası'nda mücadele eden 12 yaşındaki Efe Okur, yarı finalde yarışma hakkı kazandı.

Fatih Çakmak  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Milli motokrosçu Efe Okur, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kaldı

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Efe Okur, sezon boyunca Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Macaristan ve Bosna Hersek'ten güçlü yarışçılarla mücadele etti.

Milli sporcu, Bulgaristan, Türkiye ve Bosna Hersek'te düzenlenen şampiyonalarda ödül kürsüsüne çıkmayı başardı.

Genel klasmanda 124 puana ulaşarak ikinci sıraya yerleşen Efe Okur, Romanya'nın Zarneşti şehrinde 8-9 Haziran'da 65 ve 85 cc kategorisinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde yarışma hakkı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efe Okur, şampiyonanın yarı finalinde yarışacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Öncelikle başından beri destekleri için aileme, takımıma ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Yarı finalde ülkemizi ve Türk motor sporlarını temsil edecek olmaktan dolayı çok gururluyum. Umarım başarılı ve güzel bir yarış geçirip ülkemi, federasyonumu ve takımımı gururlandırmaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

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