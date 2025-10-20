Dolar
41.95
Euro
48.95
Altın
4,293.85
ETH/USDT
4,034.00
BTC/USDT
110,945.00
BIST 100
10,413.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli Kung Fu Takımı, Çin'de dünya şampiyonu oldu

Milli Kung Fu Takımı, Çin'de düzenlenen 10. Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu.

Salih Ulaş Şahan  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Milli Kung Fu Takımı, Çin'de dünya şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun açıklamasına göre Emeishan kentindeki organizasyonda milliler, 8 ülke takımları arasında ortaya koyduğu performansla en yüksek puanı (9.08) alarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli sporcular, ayrıca 66 ülkeden 1.069 sporcunun katıldığı ferdi ve takım müsabakalarını, 19 altın, 17 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 44 madalya ile tamamladı.

Öte yandan yapılan açıklamada, "Milli takımımızın dünya şampiyonu gözde sporcularına karşı kasıtlı ve planlı hakem haksızlıklarıyla ikinci ve üçüncü şampiyonluklarının engellenmesine karşın federasyon yöneticilerimizin yaptıkları hak mücadelesi şampiyonanın bir diğer önemli konusu oldu." ifadelerine de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman Genel Müdürü Karacabey: İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli argümanımız ormanlar
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı adliyede
Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık Forumu" kapsamında Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellere ilişkin paylaşım
Balıkesir'de cezaevi firarisi tarafından öldürülen uzman çavuş Ekri'nin cenazesi toprağa verildi
Ahmet Taner Kışlalı suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Benzer haberler

Milli Kung Fu Takımı, Çin'de dünya şampiyonu oldu

Milli Kung Fu Takımı, Çin'de dünya şampiyonu oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet