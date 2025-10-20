Milli Kung Fu Takımı, Çin'de dünya şampiyonu oldu
Milli Kung Fu Takımı, Çin'de düzenlenen 10. Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu.
Ankara
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun açıklamasına göre Emeishan kentindeki organizasyonda milliler, 8 ülke takımları arasında ortaya koyduğu performansla en yüksek puanı (9.08) alarak dünya şampiyonluğunu elde etti.
Milli sporcular, ayrıca 66 ülkeden 1.069 sporcunun katıldığı ferdi ve takım müsabakalarını, 19 altın, 17 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 44 madalya ile tamamladı.
Öte yandan yapılan açıklamada, "Milli takımımızın dünya şampiyonu gözde sporcularına karşı kasıtlı ve planlı hakem haksızlıklarıyla ikinci ve üçüncü şampiyonluklarının engellenmesine karşın federasyon yöneticilerimizin yaptıkları hak mücadelesi şampiyonanın bir diğer önemli konusu oldu." ifadelerine de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.