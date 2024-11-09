Milli kick boksçular, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu
Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 10'u altın, 43 madalya elde eden Türk sporcular, takım halinde ikinci oldu.
Ankara
Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonu 10 altın, 14 gümüş ve 19 bronz madalyayla tamamladı.
Kadınlarda Aydagül Eski (48 kilo low kick), Zeliha Doğan (52 kilo low kick), Asuman Çığlıoğlu (60 kilo full contact) ve Nagihan Kalyoncu (65 kilo K1 stil) altın madalya kazandı.
Erkeklerde ise İbrahim Hıdır Görgülü (51 kilo low kick), Bedirhan Ersayar (54 kilo full contact), Menan Şıhanlıoğlu (57 kilo low kick), Ali Ataberk Gürbüzcan (60 kilo low kick), Recep Men (74 kilo kick light) ve Yusuf Ercenk Aşar (+94 kilo kick light) şampiyonluğa ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Salim Kayıcı, "Şampiyonada takım halinde Avrupa ikincisi olarak bizi gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımıza ve ailelerine, sporcularımızı yetiştiren ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize, ülkemizde dualarıyla bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Bak, Avrupa 2'ncisi milli kick boksçuları tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında "Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nı 10'u altın, 14'ü gümüş ve 19'u bronz olmak üzere 43 madalyayla tamamlayarak takım halinde Avrupa 2'ncisi olan milli kick boksçularımızı kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği bulunan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.