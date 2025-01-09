Dolar
35.32
Euro
36.39
Altın
2,669.70
ETH/USDT
3,264.50
BTC/USDT
92,970.00
BIST 100
10,000.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli kayakçı Yıldırım, İtalya'da bronz madalya kazandı

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini FIS Yarışması'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Hilmi Tunahan Karakaya  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Milli kayakçı Yıldırım, İtalya'da bronz madalya kazandı

Erzurum

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Erzurum TOHM sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, 3. olarak kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, milli sporcu Yıldırım'ı başarısından dolayı tebrik ederek, "İnşallah yolun sonu olimpiyat olacak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 1 milyon dolarlık hırsızlığın zanlıları tutuklandı
"Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen "2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı" sona erdi
Bakan Kurum: 2025 sonuna kadar yuvasına girmeyen, iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız
Bakan Göktaş: Aile yapısını koruyacak ve ülkemizi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacağız
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Benzer haberler

Milli kayakçı Yıldırım, İtalya'da bronz madalya kazandı

Milli kayakçı Yıldırım, İtalya'da bronz madalya kazandı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kazandırılan ultrason cihazlarıyla erken teşhis yapılacak

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Erzurum'da geçen yıl 888 milyon liranın üzerinde sosyal yardım yapıldı

Erzurum'da geçen yıl 888 milyon liranın üzerinde sosyal yardım yapıldı
Doğu Anadolu'daki 5 kentte soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu

Doğu Anadolu'daki 5 kentte soğukların etkisiyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu
"2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" kapsamında Palandöken'de gösteriler yapıldı

"2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" kapsamında Palandöken'de gösteriler yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet