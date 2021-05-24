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Spor

Milli karateciler elde ettikleri tarihi başarıyı Esat Delihasan'a adadı

Avrupa Karate Şampiyonası’nda genel klasmanda üst üste 4 kez zirveye çıkan Karate Milli Takımı, elde edilen zaferi Kovid-19 nedeniyle vefat eden federasyon başkanı Esat Delihasan'a adadı.

Sinem Er   | 24.05.2021
Milli karateciler elde ettikleri tarihi başarıyı Esat Delihasan'a adadı

Ankara

Hırvatistan’ın Porec şehrinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası’nda 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak, genel klasmanda üst üste 4 kez zirveye çıkan Karate Milli Takımı, elde edilen zaferi Kovid-19 nedeniyle vefat eden federasyon başkanı Esat Delihasan'a adadı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan, tarihi başarının bir ay önce hayatını kaybeden babası Esat Delihasan’ın eseri olduğunu bildirdi.

Kazanılan 6 altın madalya ile Avrupa şampiyonaları tarihindeki rekoru kırdıklarını hatırlatan Murat Delihasan, "2013 ve 2017 yıllarında dört altın madalya kazanmıştık. Porec’te 16 kategorinin sekizinde final yaptık ve 6 altın madalya kazandık. Ali Sofuoğlu’nun erkekler katada şampiyon olması, erkekler kata takımının altın madalya kazanmasıyla Türk karate tarihinde ilklerin arasına girdik. Sistemli ve disiplinli çalışmanın karşılığını dokuz madalya ile aldık. Burada bizi sevindiren bir başka olay da kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu’nun olimpiyat kotası alması oldu." ifadelerini kullandı.

Elde ettikleri başarıda merhum Esat Delihasan'ın büyük emeği olduğunu dile getiren Murat Delihasan, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığının bize sağladığı imkanlar ve merhum başkanın özverili çabaları ile yıllardır rahat bir ortamda çalıştık. Onun en büyük arzusu, sürdürülebilir başarıyı yakalamaktı. Bugün geldiğimiz noktada çok şükür bunu başardığımızı görüyoruz. Onun mirasına sahip çıkarak bundan sonra da başarılarımızı sürdürmek istiyoruz. 11-13 Haziran tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacak Kalifikasyon Turnuvası’nda da üç kategoride daha olimpiyat kotası alarak Tokyo Olimpiyatları'na tam kadro gitmek istiyoruz."


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