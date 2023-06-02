Dolar
20.89
Euro
22.45
Altın
1,964.30
ETH/USDT
1,890.90
BTC/USDT
26,934.00
BIST 100
5,063.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu'nda, 28. Dönem milletvekilleri yemin ediyor
logo
Spor

Milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ikinci kez çıkacak

Geçen yıl EHF Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde oynayan ilk Türk hentbolcu olan Beyza İrem Türkoğlu, Danimarka'nın Team Esbjerg takımıyla ikinci kez dörtlü finalde mücadele edecek.

Fatih Çakmak  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ikinci kez çıkacak Kaynak: Türkiye Hentbol Federasyonu

Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Hentbol Takımı oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Team Esbjerg, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yarı final maçında yarın TSİ 19.00'da Macaristan'ın FTC-Rail Cargo takımı ile karşılaşacak.

Beyza İrem Türkoğlu'nun takımı rakibini elemesi durumunda Györi Audi ETO KC-Vipers Kristiansand yarı final eşleşmesinin galibi ile 4 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da final oynayacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Team Esbjerg'in sol kanat oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu, EHF Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 26 gol kaydetti.

Budapeşte'de bulunan MVM Dome'de düzenlenen EHF Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde, 4 Haziran Pazar günü TSİ 16.15'te üçüncülük karşılaşması oynanacak. Organizasyonda üçüncülük maçını uluslararası hentbol hakem ikilisi Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek yönetecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak su baskınlarına yol açtı
Hakkari'de ekipler haziranda da karla mücadeleyi sürdürüyor
Diyarbakır'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Ankara'da yarın öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor
Jandarmanın başvurusuyla 343 internet adresine erişim engellendi

Benzer haberler

Milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ikinci kez çıkacak

Milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ikinci kez çıkacak

Spor federasyonları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet