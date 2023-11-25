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Spor

Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı

Olimpiyat şampiyonu milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı.

Fatih Gazioğlu  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan spor müşavirliğine Nurcan Taylan getirildi.

Türkiye'ye kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran Nurcan Taylan, halterde 2004 Atina Olimpiyatları'nda 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu.

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