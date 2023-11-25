Milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı
Olimpiyat şampiyonu milli halterci Nurcan Taylan, spor müşavirliğine atandı.
Ankara
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan spor müşavirliğine Nurcan Taylan getirildi.
Türkiye'ye kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran Nurcan Taylan, halterde 2004 Atina Olimpiyatları'nda 48 kiloda dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.