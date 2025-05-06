Dolar
38.61
Euro
43.69
Altın
3,332.70
ETH/USDT
1,826.50
BTC/USDT
95,047.00
BIST 100
9,112.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli halterci Fatmagül Çevik, gençler dünya şampiyonu oldu

Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na genç kadınlar +87 kilo kategorisinde katılan Fatmagül Çevik, toplamda altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Milli halterci Fatmagül Çevik, gençler dünya şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Koparmada 110 kiloyla gümüş, silkmede 135 kiloyla bronz madalya kazanan 19 yaşındaki Fatmagül, toplam 245 kilo kaldırarak gençler dünya şampiyonu oldu.

Milli halterciler böylece şampiyonayı, 8 madalyayla (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'ye giderken İHA saldırısına uğrayan "Conscience" gemisindeki 6 Türk vatandaşı ülkeye döndü
ABD'nin Ankara'ya atanan yeni büyükelçisi Barrack: Trump'ın amacı, Türkiye-ABD ittifakını hak ettiği seviyeye taşımak
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ATO'ya ziyaret
RTÜK'ten, yayıncı kuruluşlara arşiv görüntüleri ve haber kaynaklarının kullanımına ilişkin uyarı

Benzer haberler

Milli halterci Fatmagül Çevik, gençler dünya şampiyonu oldu

Milli halterci Fatmagül Çevik, gençler dünya şampiyonu oldu

Milli haltercilerden Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya

Milli halterciler, 2025 Avrupa Şampiyonası'nı 8'i altın 19 madalyayla tamamladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet