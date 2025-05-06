Milli halterci Fatmagül Çevik, gençler dünya şampiyonu oldu
Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na genç kadınlar +87 kilo kategorisinde katılan Fatmagül Çevik, toplamda altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen organizasyon sona erdi.
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Koparmada 110 kiloyla gümüş, silkmede 135 kiloyla bronz madalya kazanan 19 yaşındaki Fatmagül, toplam 245 kilo kaldırarak gençler dünya şampiyonu oldu.
Milli halterciler böylece şampiyonayı, 8 madalyayla (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.