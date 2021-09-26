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Spor

Milli halterci Cansel Özkan, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Finlandiya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Cansel Özkan, Avrupa üçüncüsü oldu.

Muhammed Boztepe   | 26.09.2021
Milli halterci Cansel Özkan, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rovaniemi kentindeki şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcu Cansel, koparmada 92 kiloyla gümüş, silkmede 110 kiloyla dördüncü, toplamda ise 202 kiloluk derecesiyle Avrupa üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Milliler 3 günde, 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalyaya ulaştı.

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