Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,106.30
BTC/USDT
70,950.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi
logo
Spor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ve Yüksel Sarıçiçek, Zagreb Açık'ta altın madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp ve Yüksel Sarıçiçek, altın madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Milli güreşçi Rıza Kayaalp ve Yüksel Sarıçiçek, Zagreb Açık'ta altın madalya kazandı

Ankara

Milli sporcu Rıza Kayaalp, Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda grekoromen stil 130 kiloda şampiyon oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen turnuvadaki en önemli olay, Rıza'nın mindere dönmesi oldu. Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, 610 gün sonra resmi müsabakaya çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'yi 2025 yılının ilk "ranking serisi" turnuvasında grekoromen stil 130 kiloda temsil eden Rıza, uzun bir aradan sonra şampiyonaya katılmasına rağmen rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Elemelerde ABD'li Aden Ikaika Hammar Attao, çeyrek finalde de Gürcü Rati Talikishvili'yi 9-0 teknik üstünlükle yenen 36 yaşındaki milli güreşçi, yarı finale çıktı.

Yarı finalde Kazak Olzhas Syrlybay'ı 4-0'la geçen Rıza, finalde ABD'li Cohlton Michael Schultz ile karşılaştı. Altın madalya mücadelesinde rakibini 7-1 yenen milli sporcu, şampiyon olarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

Hırvatistan'daki organizasyonda 4 maçta sadece 1 puan veren Rıza, en son 2024 yılının haziran ayında Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Turnuvası'nda güreşmişti.

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere 4 yıl men cezası alan Rıza, kulak çınlaması rahatsızlığı nedeniyle "Vastarel" isimli ilacı kullandığını belirterek, konuyu Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşımıştı. CAS'ın milli güreşçinin itirazını kabul etmesi üzerine Rıza'nın, 1 Ocak 2026'dan itibaren mindere dönmesinin önü açılmıştı.

Rıza Kayaalp, en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi ünvanını Rus Aleksandr Karelin ile paylaşıyor. Rıza, nisan ayındaki 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanması durumunda bu ünvanın tek sahibi olarak adını tarihe yazdıracak.

Türkiye, grekoromen stil ve kadınlar kategorisinde katıldığı Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Rıza'nın yanı sıra Yüksel Sarıçiçek ve Buse Tosun Çavuşoğlu altın, Nesrin Baş gümüş, Ömer Halis Recep ise bronz madalya aldı.

Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, Zagreb Açık'ta altın madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Yüksel Sarıçiçek, başkent Zagreb'de gerçekleştirilen ranking serisi turnuvasında erkekler grekoromen stil 82 kiloda mindere çıktı.

Milli güreşçi, ilk turda ABD'li Jesse Alexander Porter'ı 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. İkinci turda Ukraynalı Mykyta Politaev'i 4-0 yenen Yüksel Sarıçiçek, çeyrek finalde ev sahibi Hırvat Filip Sacic'i 3-2'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi.

Yüksel Sarıçiçek, yarı finalde Kazakistanlı İbragim Magomadov'u 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Moldovalı Mihail Bradu ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Ömer Halis Recep'ten bronz madalya

Organizasyonda erkekler grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ömer Halis Recep ise bronz madalya mücadelesinde Kazakistan'dan Arsen Zhuma ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden Ömer Halis Recep, üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya parçası nedeniyle raydan çıktı
Bakan Göktaş'tan çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin paylaşım
TİHEK'ten Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklama
Muğla'da jandarma ekiplerinin devriyesi havadan ve aksiyon kamerasıyla görüntülendi
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve sis
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ve Yüksel Sarıçiçek, Zagreb Açık'ta altın madalya kazandı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ve Yüksel Sarıçiçek, Zagreb Açık'ta altın madalya kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet