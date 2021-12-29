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Spor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kariyerini olimpiyat şampiyonluğuyla noktalamak istiyor

Grekoromen stilde dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak kariyerini tamamlamak istediğini söyledi.

Ömer Ertuğrul   | 29.12.2021
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kariyerini olimpiyat şampiyonluğuyla noktalamak istiyor

Yozgat

Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu tarafından 2020 yılında başarılı sporcu dalında "Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görülen  Rıza Kayaalp, ödülünü, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ'dan aldı.

Üniversite Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan Kayaalp, kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Kayaalp, yeteneğini ülke için kullanmaya çalıştığını belirterek, "Bunun sonucunda da birçok madalyayı ülkemize getirerek bayrağımızı göndere çektiriyoruz. Her zaman şunu söylüyorum, bu işi bırakana kadar zirvede kalmak istiyorum. Yılın sporcusu olarak beni seçtikleri için üniversitemize teşekkür ediyorum. Böyle bir ödülün verilmesi de bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak sporculuk kariyerini noktalamak istediğini dile getiren Kayaalp, şunları kaydetti:

"Benim için yoğun ve zorlayıcı bir süreç olacak. Yaşımız da belli bir noktaya geldi. O yüzden daha dikkatli çalışıp, gücümü korumam gerekiyor. Ona yönelik çalışma yapmak istiyorum. Artık 2024 benim son hedefim. Zaten güreşi bırakma yaşına da gelmiş olacağız. Önümüzdeki 2,5 yılı en iyi şekilde değerlendirerek dünyada ve Avrupa'da altın madalyalar kazanıp, Rabbim nasip ederse olimpiyat altını ile bu işi bitirmek en büyük hayalim. Her zaman şunu diyorum, olimpiyat hayaliyle başladığım bu yolu inşallah olimpiyat madalyasıyla sonlandırırım."


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