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Spor

Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı

Muhammed Boztepe   | 27.06.2022
Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı

Ankara

Milli güreşçi Kerem Kamal, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Kerem Kamal, çeyrek finalde Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükseldi.

Kerem, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı.



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