Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya elde etti.
Ankara
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kilonun finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'le karşılaştı.
Rakibine tuşla yenilen Evin Demirhan Yavuz, gümüş madalya kazandı.
Aynı kiloda bronz madalyaları ise bireysel sporcu Milana Dadasheva ile Bulgar Miglena Selishka elde etti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.