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Spor

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Güney Kore'de ana tabloda

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Güney Kore’nin başkenti Seul’de iki gündür devam eden Kılıç Grand Prix’de ön eleme turlarını geçerek ana tabloya kaldı.

Dilek Erol  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Milli eskrimci Nisanur Erbil, Güney Kore'de ana tabloda

İstanbul

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sporcu yarın oynanacak tablo-64 mücadelelerinde TSİ 04.10'da Fransız Kelly Lusinier ile karşılaşacak.

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