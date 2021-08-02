Euro
9.93
Dolar
8.36
BIST 100
1,404.85
Altın
1,810.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan 2 kadın terörist aileleriyle buluşturuldu.
logo
Spor, Tokyo 2020

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın annesi, oğlunun olimpiyatlarda yarışmasının heyecanını yaşadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler artistik cimnastik halka aleti finalini 5. sırada tamamlayan İbrahim Çolak'ın annesi Sultan Çolak, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Berad Büyük   | 02.08.2021
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın annesi, oğlunun olimpiyatlarda yarışmasının heyecanını yaşadı

İstanbul

AA muhabirine açıklamalarda bulunan anne Çolak, "Oğlumla gurur duyuyorum. Gerçekten Türkiye'nin gururu. Performansı çok iyiydi, çok güzel yarıştı. Onu heyecan ve gözyaşlarıyla izledim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatın büyük bir arena olduğuna dikkati çeken Çolak, "Dünyanın en iyilerinin içinde olması zaten baştan başa bir heyecan yaratıyor bizde. Çok iyi, çok güzel yarıştı." şeklinde konuştu.

Oğlunu izlerken yaşadığı heyecanı anlatan anne Çolak, şunları söyledi:

"İbrahim halka yaparken, ben de onun gibi halka yapıyorum aynı anda. Bu olimpiyat olduğu için heyecanı daha da büyüktü bizim için. Beklenti çok fazla."

Çolak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Paris 2024 Olimpiyatları'na sakatlık olmazsa inşallah yine gidecek. Zaten kendisi de söylüyor. Orada daha iyi olacağına inanıyorum. İlk olimpiyatıydı, onun için tecrübe oldu. İnşallah daha iyi olacak."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya Çin'den 1 milyon 260 bin doz Kovid-19 aşısı teslim aldı
Çin'in başkenti Pekin'e ulaşım Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısmen durduruldu
Sağlık ekipleri raftingcileri de aşıladı
Dünya genelinde 4 milyar 180 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 276'ya çıktı

Benzer haberler

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 96'ya çıktı

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 96'ya çıktı

Türk cimnastiğinin Tokyo 2020 gururu

Milli cimnastikçi Ahmet Önder'den Paris 2024 için madalya sözü

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın annesi, oğlunun olimpiyatlarda yarışmasının heyecanını yaşadı

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın annesi, oğlunun olimpiyatlarda yarışmasının heyecanını yaşadı
Olimpiyatlarda yarı finale yükselen milli boksör Sürmeneli: Umuyorum ki insanlarımıza bir nebze mutluluk verebiliriz

Olimpiyatlarda yarı finale yükselen milli boksör Sürmeneli: Umuyorum ki insanlarımıza bir nebze mutluluk verebiliriz
Halka aleti finalini Çolak 5, Asil 7. sırada tamamladı

Halka aleti finalini Çolak 5, Asil 7. sırada tamamladı