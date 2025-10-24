Milli cimnastikçi Adem Asil dünya 2'ncisi oldu
Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden Adem Asil, erkekler bireysel halka aletinde gümüş madalya kazandı.
Ankara
Endonezya’nın başkenti Cakarta'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde erkekler bireysel halka aleti finali yapıldı.
Elemelerde 14.466 puan toplayarak 4'üncü sıradan finale yükselen Adem, 14.566 puanla ABD'li Donnell Whittenburg'ün (14.700) arkasında 2'nciliği elde etti.
26 yaşındaki milli cimnastikçi, halka aletinde 2022'deki dünya şampiyonasında kazandığı altın madalyadan sonra bu kez gümüş madalya aldı.
Türkiye Milli Takımı, Adem'in podyumuyla 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı tek madalyayla tamamladı.