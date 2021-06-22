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Spor

Milli çekiççi Tuğçe Şahutoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota kazandı

Milli çekiççi Tuğçe Şahutoğlu, 74.03 metrelik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazandı.

Fatih Çakmak   | 22.06.2021
Milli çekiççi Tuğçe Şahutoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota kazandı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tuğçe Şahutoğlu, İzmir'de düzenlenen olimpik deneme yarışmasında, çekiç atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuğçe ile atletizm branşında 17 sporcunun Tokyo vizesi aldığını belirterek, "Diğer sporcularımız için dünya sıralaması sistemindeki kesin sonuçları bekliyoruz. 4x100 ve 4x400'de beklentimiz var, diğer kategorilerde beklentilerimiz var. Atletizmde 40 kota alma hedefimiz devam ediyor, 40 kotayı da alacağımıza inanıyorum. 5 Temmuz'da kesin sonuçlar açıklanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Çintimar, milli çekiççi Tuğçe'nin kota almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tuğçe'yi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlarda da başarılı sonuçlar elde etmesini diliyorum." diye konuştu.

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