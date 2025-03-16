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Spor

Milli boksörler, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı

Sırbistan'da gerçekleşen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 1'i altın olmak üzere toplam 6 madalya aldı.

Erkan Tiryaki, Şeyma Güven  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Milli boksörler, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı

Niş

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada 12 sıkletin tamamında yer alan, kürsünün 6'sında kendisine yer bulan Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye'ye altın madalyayı olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli 66 kiloda getirdi.

Millilerde 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ile +81 kiloda Elif Güner bronz madalya elde etti.

41. madalya Sırbistan'da geldi

Kadın boksunda 2001 yılından bu yana düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda en başarılı ülkelerden biri olan Türkiye, madalya sayısını 41'e çıkardı.

Türkiye, Sırbistan'da aldığı madalyalarla şampiyona tarihinde 12'si altın, 11'u gümüş ve 18'i bronz olmak üzere toplamda 41. madalyasına ulaştı.

Tüm zamanların madalya sıralamasında ise Türkiye; Rusya, Çin ve Hindistan'ın arkasında 4. sırada bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda madalya alan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya kazanan Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazanarak üst üste 3. dünya şampiyonluğuna ulaşan Busenaz Sürmeneli'yi ve gösterdikleri büyük mücadeleyle gümüş madalyayı elde eden sporcularımız Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum. Bizlere bu büyük gururu yaşatan sporcularımızın başarılarının devam etmesini diliyorum."


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