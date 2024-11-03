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Spor

Milli boksör Havvanur Kethüda, Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli boksör Havvanur Kethüda, Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Muhammed Boztepe  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Milli boksör Havvanur Kethüda, Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksörler mücadele etti.

Milli boksör Havvanur Kethüda, +81 kilonun final mücadelesinde Özbek Shakhobiddinova Sobirakhon'ı yenerek altın madalyaya ulaştı.

57 kiloda Pınar Benek ile 70 kiloda Yoncagül Yılmaz gümüş, 75 kiloda Dilara Sak, 81 kiloda Sudenur Aslan ve 71 kiloda Alperen Yılmaz da bronz madalya kazandı.

Milli genç boksörler organizasyonu 6 madalyayla tamamladı.

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