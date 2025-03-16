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Spor

Milli boksör Büşra Işıldar, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Büşra Işıldar, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda gümüş madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Milli boksör Büşra Işıldar, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Niş

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 81 kilo final maçında Büşra, Rusya'dan Saltanat Medenova ile karşılaştı.

Rus rakibine üç raundu da kaybeden milli sporcu, dünya ikincisi oldu.

Büşra Işıldar, büyükler kategorisinde kariyerinde ilk defa uluslararası arenada final oynadı. Gençler kategorisinde birçok şampiyonluğu bulunan 23 yaşında milli boksör, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ise bir kez bronz madalya almıştı.

Kariyerinin ilk kez Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcusu, gümüş madalya alarak önemli bir başarı elde etti.

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