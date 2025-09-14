Dolar
Spor

Milli boksör Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu

İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, gümüş madalya elde etti.

Erkan Tiryaki  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Milli boksör Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu

Liverpool

İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde Büşra 75 kilo finalinde, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaştı.

Rakibine 5-0 yenilen milli boksör, dünya ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı. Aoife O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Aynı yıl iki madalya

Fenerbahçe Kulübünün sporcusu Büşra Işıldar, 2025 yılında dünya şampiyonalarında iki madalya kazandı.

Sırbistan'da mart ayında düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda final oynayan ve gümüş madalya kazanan Büşra, İngiltere'de de gümüş madalyanın sahibi oldu.

