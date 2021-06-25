Milli boksör Bayram Malkan Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı
Milli boksör Bayram Malkan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Ankara
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada "Bayram Malkan’dan Tokyo 2020 Kotası. IOC Boxing Task Force Sıralama Listesine göre milli boksörümüz Bayram Malkan 81 kiloda Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı." ifadelerine yer verildi.
Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli boksör Bayram Malkan’ı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından açıklanan sıralamaya göre erkekler -81 kiloda Tokyo 2020 vizesi alan milli boksör Bayram Malkan’ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Milli boksörümüz Bayram Malkan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından açıklanan sıralamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanarak bizlere büyük mutluluk yaşattı. Milli sporcumuz Bayram Malkan’a Tokyo 2020’de başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.