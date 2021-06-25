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Spor

Milli boksör Bayram Malkan Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Milli boksör Bayram Malkan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Musa Samur   | 25.06.2021
Milli boksör Bayram Malkan Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Ankara

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada "Bayram Malkan’dan Tokyo 2020 Kotası. IOC Boxing Task Force Sıralama Listesine göre milli boksörümüz Bayram Malkan 81 kiloda Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı." ifadelerine yer verildi.

Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli boksör Bayram Malkan’ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından açıklanan sıralamaya göre erkekler -81 kiloda Tokyo 2020 vizesi alan milli boksör Bayram Malkan’ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli boksörümüz Bayram Malkan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından açıklanan sıralamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanarak bizlere büyük mutluluk yaşattı. Milli sporcumuz Bayram Malkan’a Tokyo 2020’de başarılar diliyorum."

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