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Spor

Milli bilardoculardan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli sporcular Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde üçüncü oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Milli bilardoculardan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, "İspanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcularımız Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı." denildi.

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Şampiyonada 21 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Mustafa Oğuz Ceylan'ın ise yarı finale yükseldiği ifade edildi.

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