Milli bilardoculardan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
Milli sporcular Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde üçüncü oldu.
Ankara
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, "İspanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcularımız Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı." denildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Şampiyonada 21 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Mustafa Oğuz Ceylan'ın ise yarı finale yükseldiği ifade edildi.