Milli bilardocular Sinem Kökten ve Ferdi Özdemir, 9 top disiplininde Avrupa şampiyonu oldu
Hollanda'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda Sinem Kökten kadınlar, Ferdi Özdemir de erkekler 9 top disiplininde altın madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Assen'deki organizasyonda çifte şampiyonluk elde etti.
Sinem Kökten, kadınlar finalinde İsveçli Ulrika Andersson'u 6-1 gibi net bir skorla geçerek altın madalyaya uzandı.
10 top disiplininde de Avrupa şampiyonu olan milli sporcu, bu başarısıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı.
Erkekler finalinde İsviçreli Sascha Specchia ile karşılaşan Ferdi Özdemir, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Milli bilardocu Ferdi Özdemir de aynı zamanda 10 top disiplininde Avrupa'nın zirvesinde yer almıştı.