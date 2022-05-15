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Spor

Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı

Milli atlet Dilek Koçak, Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda 800 metrede 2.06.95'lik derecesiyle yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı.

Serkan Avci   | 15.05.2022
Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı

Mersin

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde yarışmacılar, branşlarında ter döktü.

Kadınlar 800 metrede piste çıkan sporculardan Dilek Koçak, 2.06.95'lik derecesiyle 2.07.10'la Merve Aydın'a ait yıldızlar Türkiye rekorunu geliştirdi.

17 yaşındaki milli atlet, yarışın ardından büyük sevinç yaşadı.

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