Milli atlet Aysel Önder, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Özel milli sporcu Aysel Önder, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen şampiyonada Aysel'in 400 metre finalinde yer aldığı belirtildi.
Milli sporcunun 56.17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak şampiyon olduğu belirtildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan kutlama mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:
"Finlandiya’nın Espoo kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede pistte çıkan milli sporcumuz Aysel Önder'in 56,17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak altın madalya kazanması bizleri gururlandırdı. Aysel Önder'i canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Aysel Önder'in başarılarının devamını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.