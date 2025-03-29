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Spor

Milli atlet Aysel Önder, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu

Özel milli sporcu Aysel Önder, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Milli atlet Aysel Önder, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen şampiyonada Aysel'in 400 metre finalinde yer aldığı belirtildi.

Milli sporcunun 56.17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak şampiyon olduğu belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan kutlama mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Finlandiya’nın Espoo kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede pistte çıkan milli sporcumuz Aysel Önder'in 56,17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak altın madalya kazanması bizleri gururlandırdı. Aysel Önder'i canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Aysel Önder'in başarılarının devamını diliyorum."

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