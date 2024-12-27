Milli atıcı Yusuf Dikeç, "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 51'incisi düzenlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.
İstanbul
Anadolu Ajansının da aralarında bulunduğu Balkan Haber Ajansları Birliği - Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyelerinin oylarıyla belirlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülüne, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç de aday gösterildi.
Ödülü kazanan sporcu, Ocak ayının ikinci yarısında Sofya'da düzenlenecek törenle ilan edilecek.
Listede şu sporcular bulunuyor:
Yusuf Dikeç (Türkiye) - Atıcılık
Novak Djokovic (Sırbistan) - Tenis
Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol
Kostas Sloukas (Yunanistan) – Basketbol
Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) - Atletizm
Apostolos Christou (Yunanistan) - Yüzme
David Popovici (Romanya) - Yüzme
Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter
Dusan Mandic (Sırbistan) - Su topu
Barbara Matic (Hırvatistan) - JudoAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.