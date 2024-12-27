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Spor

Milli atıcı Yusuf Dikeç, "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 51'incisi düzenlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.

Metin Arslancan  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Milli atıcı Yusuf Dikeç, "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için ilk 10'a kaldı

İstanbul

Anadolu Ajansının da aralarında bulunduğu Balkan Haber Ajansları Birliği - Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyelerinin oylarıyla belirlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülüne, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç de aday gösterildi.

Ödülü kazanan sporcu, Ocak ayının ikinci yarısında Sofya'da düzenlenecek törenle ilan edilecek.

Listede şu sporcular bulunuyor:

Yusuf Dikeç (Türkiye) - Atıcılık

Novak Djokovic (Sırbistan) - Tenis

Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol

Kostas Sloukas (Yunanistan) – Basketbol

Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) - Atletizm

Apostolos Christou (Yunanistan) - Yüzme

David Popovici (Romanya) - Yüzme

Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter

Dusan Mandic (Sırbistan) - Su topu

Barbara Matic (Hırvatistan) - Judo

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