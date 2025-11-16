Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,076.50
BTC/USDT
94,210.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli aerobik cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Ayşe Begüm Onbaşı, tek kadınlar kategorisinde gümüş, çiftlerde de Can Derviş ile beraber bronz madalya aldı.

Hüseyin Burak Demirer  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Milli aerobik cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Ankara

Avrupa Aerobik Cimnastik ​​​​​​​Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen organizasyon, final yarışmalarıyla tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayşe Begüm Onbaşı, 2021'de dünya şampiyonluğuna ulaştığı tek kadınlar kategorisinde 20.000 puanla bu kez Avrupa 2'ncisi oldu.

Çiftler finalinde de yarışan Ayşe Begüm, Can Derviş ile beraber 19.350 puan toplayarak bronz madalya elde etti.

Trio finalinde Türkiye'yi temsil eden Ömür Günay, Okay Arsan ve Göktürk Balcı ise 18.450 puanla şampiyonayı 7. bitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığından "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin açıklama
Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor
Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü
Beyoğlu'nda metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin 2 şüpheliye tutuklama talebi
Fatih'te anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yakalanan şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek

Benzer haberler

Milli aerobik cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Milli aerobik cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Milli cimnastikçi Adem Asil olimpiyat madalyası için her detayı düşünüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet