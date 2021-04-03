Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Miami Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Barty

Abdulkadir Karakaya   | 03.04.2021
Miami Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Barty

İstanbul

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Avustralyalı Ashleigh Barty şampiyon oldu.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar finalinde, 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile 8 numaralı seribaşı Bianca Andreescu karşılaştı.

İlk seti 6-3 kazanan Barty, ikinci seti 4-0 önde götürürken Kanadalı rakibinin sakatlığı nedeniyle mücadeleden çekilmesiyle şampiyonluğa ulaştı.

Avustralyalı tenisçi, 2019 yılının ardından teklerde ikinci kez Miami Açık'ta kupaya uzandı.

Turnuvada yarın tek erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner ile Polonyalı Hubert Hurkacz karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti
Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bini geçti

Benzer haberler

Miami Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Barty

Miami Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Barty

Miami Açık'ta tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali

Miami Açık tek kadınlarda Barty ve Andreescu finalde

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 19-25 Nisan'da yapılacak

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 19-25 Nisan'da yapılacak
Simona Halep, sakatlığı nedeniyle Miami Açık'tan çekildi

Simona Halep, sakatlığı nedeniyle Miami Açık'tan çekildi
TTF Başkanı Cengiz Durmuş: En fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkeler arasındayız

TTF Başkanı Cengiz Durmuş: En fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkeler arasındayız