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Spor

Meryem Bekmez, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Meryem Bekmez, kadınlar 20 kilometre yürüyüşte altın madalya elde etti.

Halil İbrahim Avşar   | 09.07.2021
Meryem Bekmez, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Ankara

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda kadınlar 20 kilometre yürüyüş finali yapıldı.

Finalde üç milli sporcu mücadele etti. Meryem Bekmez, 1.33.08 ile Avrupa şampiyonu oldu.

Diğer sporculardan Ayşe Tekdal 5'inci, Evin Demir ise 6. sırada yarışı tamamladı.

Fransız Pauline Stey (1.34.47) gümüş, İspanyol Antia Chamosa (1.35.04) bronz madalya aldı.

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