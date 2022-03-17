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Spor

Mankenle antrenman yaparak güreşte şampiyon olan Beyzanur, milli formayı hedefliyor

Beşir Kelleci   | 17.03.2022
Mankenle antrenman yaparak güreşte şampiyon olan Beyzanur, milli formayı hedefliyor

Bayburt

Güreşte performansıyla beğeni toplayan Beyzanur Akkuş, mankenle çalışarak madalya elde ettiği bu branşta milli takım formasını hedefliyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yaşayan Beyzanur Akkuş, 3 yıl önce hem boş vakitlerini sporla değerlendirmek hem de sağlıklı bir bedene kavuşmak için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne başvurdu.

Burada görevli güreş antrenörü Mustafa Çiftçi'nin yönlendirmesiyle güreşe başlayan Beyzanur, ilçede kendi kategorisinde sporcu olmadığı için kilosuna uygun güreş mankeniyle antrenman yaparak bu sporun inceliklerini öğrendi.

2020'de katıldığı Türkiye Okullar Arası Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Beyzanur, bu yıl 4-6 Mart'ta Yozgat'ta gerçekleştirilen aynı organizasyonda Türkiye şampiyonu oldu.

15 yaşındaki Beyzanur Akkuş, AA muhabirine, güreşe ilk başladığında çok ciddiye almadığını sadece sağlıklı yaşam için bu sporu yaptığını söyledi.

Antrenörünün kendisine güveni sayesinde daha verimli çalışarak şampiyonalara katılacak seviyeye geldiğini anlatan Beyzanur, "Bundan sonra daha çok çalışıp daha iyi yerlere gelmek için özen göstereceğim." diye konuştu.

Beyzanur Akkuş, en büyük hedefinin milli formayı giyerek elde edeceği başarılarla ülkesini gururlandırmak olduğunu dile getirdi.

Kentte kızlar güreşe ilgi göstermediği için antrenmanlarını güçlükle yapabildiğini ifade eden genç sporcu, şunları kaydetti:

"Partner sorunum olduğu için çalışmalarımı güreş mankeniyle yapıyorum. Bütün imkanlara sahibiz. Kendi yaş grubumda yeni sporcu arkadaşlarımı mindere bekliyorum. Hem boş vakitlerini sporla değerlendirmiş olurlar hem de daha iyi antrenman yapma şansı buluruz. Ailelerin desteğini bekliyorum. Bu şekilde milli formayı giyeceğimi umuyorum."

Çiftçi: "Beyza ve ablası, Bayburt için güzel örnek oldu"

Antrenör Mustafa Çiftçi, 3 yıl önce Beyzanur'un ablası İkranur'la Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne geldiğini, ablasının milli güreşçi olduğunu, Beyzanur'un da bu doğrultuda ilerlediğini söyledi.

Şu anda önlerinde birkaç hedefleri olduğunu aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri sporcumuza milli takım formasını giydirmek. Daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlamak. Beyza ve ablası, Bayburt için güzel örnek oldu. Biz de aileleri bilinçlendirerek kızlarımızı topluma kazandırıp başarılı bireyler haline getirmeye çalışıyoruz."

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