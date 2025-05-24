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AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı.

Beşir Kelleci  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Nişancı'yı anmak için babası Nafiz, eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay Nişancı ve akrabalarının yanı sıra Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Muhtarlar Derneği Başkanı Huzeyfe Budak, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ile meslektaşları, Söğütlü köyündeki mezarı başında bir araya geldi.

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Kur'an kursu öğreticisi Mehmet Salih Turanoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Nişancı için dua edildi.

Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs 2019'da uçuruma düşmüş, cenazesine 2 hafta sonra ulaşılmıştı.

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