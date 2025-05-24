AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı
Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı.
Bayburt
Nişancı'yı anmak için babası Nafiz, eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay Nişancı ve akrabalarının yanı sıra Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Muhtarlar Derneği Başkanı Huzeyfe Budak, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ile meslektaşları, Söğütlü köyündeki mezarı başında bir araya geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kur'an kursu öğreticisi Mehmet Salih Turanoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Nişancı için dua edildi.
Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs 2019'da uçuruma düşmüş, cenazesine 2 hafta sonra ulaşılmıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.