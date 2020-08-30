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Spor

Kuruyan göllere dikkat çekmek için Çıldır Gölü'nde 13 kilometre kulaç attı

Kars'ta kuruma tehlikesi altında bulunan Kuyucuk Gölü'ne dikkati çekmek isteyen maraton yüzücüsü Deliveli, Çıldır Gölü'nde 13 kilometre yüzerek karşı kıyıya geçti.

Günay Nuh   | 30.08.2020
Kuruyan göllere dikkat çekmek için Çıldır Gölü'nde 13 kilometre kulaç attı Fotoğraf: Günay Nuh / AA

Ardahan

Kars'ta kuruma tehlikesi altında bulunan Kuyucuk Gölü'ne dikkati çekmek isteyen maraton yüzücüsü Emre Deliveli, Çıldır Gölü'nde 13 kilometre yüzerek karşı kıyıya geçti.

Kuyucuk Gölü ile diğer kuruma riski bulunan sulak alanlar konusunda farkındalık oluşturmak için Doğu Anadolu'daki gölleri yüzerek geçme projesini hayata geçiren Develi, bu kapsamda Çıldır Gölü'nün Ardahan tarafındaki Kuzey Yıldızı bölgesinden Kars'ın Gülyüzü köyüne doğru kulaç attı.

Deliveli, yaklaşık 13,2 kilometre mesafeyi 6 saat 45 dakikada tamamlayan etkinlik sonrası 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla da pankart açtı.

Kıyıya ulaşması çevredeki izleyicilerce alkışlanan Develi, gazetecilere yaptığı açıklamada, amacının Kuyucuk Gölü ile diğer göllerin kurumasına dikkati çekmek ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak olduğunu söyledi.

Göllerin kurumaması için farkındalık oluşturmak istediğini dile getiren Develi, "Çıldır Gölü etkinliğimiz çok iyi geçti, su sıcaklığı güzeldi. Rüzgar bizi akıntı kaynaklı biraz zorladı. Dolayısıyla 5 saatte tamamlamayı planlarken, 6 saat 54 dakikada bitirdik. Çıldır Gölü'nün suyu çok güzel ve temiz. Güzel ve verimli bir etkinlik oldu." dedi.

10 türden 1750 kuş görüldü

Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban da etkinlik sırasında Çıldır Gölü'nde son derece verimli bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Emre Bey yüzerken biz de aynı zamanda bot ile kuşlara yönelik bir çalışma yaptık. Çıldır Gölü ülkemiz için çok önemli. İki şehri barındıran bir gölümüz. Emre Ardahan'dan Kars'a doğru yola çıktığında Ben de kuşları saydım. 10 türden 1750 kuş gördüm." ifadesini kullandı.

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