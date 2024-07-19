Küresel yazılım sorunundan Paris Olimpiyat Komitesi bilişim sistemleri de olumsuz etkilendi
Fransa'da Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi, ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunundan olumsuz etkilendiklerini açıkladı.
Ankara
Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, küresel kesintinin komitenin bilişim sistemlerini de etkilediği duyuruldu.
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Açıklamada, "teknik ekiplerin kesintinin etkisini sınırlandırmak için seferber olduğu ve operasyonların devamını sağlamak için acil durum planlarının devreye sokulduğu" bilgisine ver verildi.
Öte yandan kesintinin ne açıdan Olimpiyatların seyrini etkileyebileceğini ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Ayrıca siber güvenlikten sorumlu Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumu (ANSSI), "mevcut haliyle" küresel kesintinin, siber saldırıdan kaynaklı bir kesinti olmadığını bildirdi.
ANSSI, Fransa'da kesintiden etkilenen kuruluşları tespit etmek ve kesintinin kaynağını anlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Fransa 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde 2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
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