Dolar
33.05
Euro
35.99
Altın
2,406.78
ETH/USDT
3,402.10
BTC/USDT
63,991.00
BIST 100
11,170.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bilgisayar sistemlerindeki küresel iletişim kesintisi nedeniyle Almanya'daki Havalimanlarında hava trafiği aksadı - VTR Bilgisayar sistemlerindeki küresel iletişim kesintisi nedeniyle Amsterdam Havalimanında hava trafiği aksadı - VTR
logo
Spor

Küresel yazılım sorunundan Paris Olimpiyat Komitesi bilişim sistemleri de olumsuz etkilendi

Fransa'da Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi, ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunundan olumsuz etkilendiklerini açıkladı.

Şeyma Uzundere  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Küresel yazılım sorunundan Paris Olimpiyat Komitesi bilişim sistemleri de olumsuz etkilendi

Ankara

Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, küresel kesintinin komitenin bilişim sistemlerini de etkilediği duyuruldu.

Açıklamada, "teknik ekiplerin kesintinin etkisini sınırlandırmak için seferber olduğu ve operasyonların devamını sağlamak için acil durum planlarının devreye sokulduğu" bilgisine ver verildi.

Öte yandan kesintinin ne açıdan Olimpiyatların seyrini etkileyebileceğini ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Ayrıca siber güvenlikten sorumlu Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumu (ANSSI), "mevcut haliyle" küresel kesintinin, siber saldırıdan kaynaklı bir kesinti olmadığını bildirdi.

ANSSI, Fransa'da kesintiden etkilenen kuruluşları tespit etmek ve kesintinin kaynağını anlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Fransa 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde 2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyasıyla İstanbulumuzun cazibesi daha da artacak
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi
Bakırköy'de alt geçide çarpan tır devrildi
Polat çiftine yönelik hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı

Benzer haberler

Küresel yazılım sorunundan Paris Olimpiyat Komitesi bilişim sistemleri de olumsuz etkilendi

Küresel yazılım sorunundan Paris Olimpiyat Komitesi bilişim sistemleri de olumsuz etkilendi

Türkiye'den olimpiyata en çok sporcu gönderen branş: Atletizm

Fransa'dan, İsrail Parlamentosunun Filistin devletinin kurulmasını reddeden kararına tepki

Fransa'da genel seçim sonrası ilk kez toplanacak Ulusal Meclis yeni başkanını seçecek

Fransa'da genel seçim sonrası ilk kez toplanacak Ulusal Meclis yeni başkanını seçecek
Fransa eleştirilse de İsrail'e silah parçası göndermeyi sürdürüyor

Fransa eleştirilse de İsrail'e silah parçası göndermeyi sürdürüyor
Fransa'da başbakan adayında anlaşamayan sol, Meclis başkanlığı için ortak isimde mutabık

Fransa'da başbakan adayında anlaşamayan sol, Meclis başkanlığı için ortak isimde mutabık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet