Euro
10.27
Dolar
8.67
BIST 100
1,372.78
Altın
1,770.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü ve son etap restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muş’a yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza töreninde konuşuyor
logo
Spor

Kırkpınar güreşlerinin seyircili olup olmayacağı yarın belli olacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne seyirci alınıp alınmayacağı konusunun yarın belli olacağını belirtti.

Cihan Demirci,Hakan Mehmet Şahin   | 01.07.2021
Kırkpınar güreşlerinin seyircili olup olmayacağı yarın belli olacak

Edirne

Edirne Belediyesi Meclisi, haziran ayı olağan toplantısını Gürkan başkanlığında belediyede gerçekleştirdi.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle geçen yıl yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 9-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini anımsattı.

Kırkpınar'ın festival boyutunun bu yıl yapılmayacağını belirten Gürkan, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını diledi.

Güreşlere seyirci alınıp alınmaması konusunun yarın belli olacağını belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Seyirci olayı yarın belli olacak. Biz başından beri şunu söyledik. Kontrollü bir şekilde seyirci alınmasını, tümü olmasa da yüzde 50 oranında olabilir. Burada Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda seyirci almak isteğimi tekrar yineliyorum. Sağlık Bakanlığı hangi şartları koyarsa örneğin aşı karnesi olan derse ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Başka şartlar koyarsa ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Yarın kararın belli olmasının ardından bunu kamuoyu ile paylaşacağız."

Toplantıda, Edirne Valisi Ekrem Canalp'e Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verilmesi önerisi de görüşüldü.

Vali Canalp'in kentte birçok ilke imza attığını vurgulayan Gürkan "Vali Canalp'in '3 Nehir ve 1 Şehir' gibi uzun yıllar yapımı planlanan ancak hayata geçmeyen projeleri başlattı." dedi.

Daha sonra Vali Canalp'e Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verilmesi ve belediye kiracılarına yüzde 50 indirim yapılması oy birliğiyle kabul edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik
Sırbistan'da iki kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener, 3. doz aşının 'antikor yanıtını yeniden uyarmak' için gerektiğini söyledi

Benzer haberler

Kırkpınar güreşlerinin seyircili olup olmayacağı yarın belli olacak

Kırkpınar güreşlerinin seyircili olup olmayacağı yarın belli olacak

Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberini normalleşme sürecine göre güncelledi

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 50 milyonu aştı

Beş soruda 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 'üçüncü doz' aşılama süreci

Beş soruda 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 'üçüncü doz' aşılama süreci
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar