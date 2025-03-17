Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin kapıları basın mensuplarına açıldı
Galatasaray Kulübünün yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basın tanıtıldı.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve teknik direktör Okan Buruk, iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde organizasyon öncesinde yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, basın mensuplarına tesis hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yapılan gezide oyuncuların konakladığı odalar, antrenman alanları ve soyunma odası tanıtıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.