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Spor

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin kapıları basın mensuplarına açıldı

Galatasaray Kulübünün yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basın tanıtıldı.

Can Öcal  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin kapıları basın mensuplarına açıldı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve teknik direktör Okan Buruk, iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde organizasyon öncesinde yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, basın mensuplarına tesis hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan gezide oyuncuların konakladığı odalar, antrenman alanları ve soyunma odası tanıtıldı.

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