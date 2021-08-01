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Spor, Tokyo 2020

Kadınlar üç adım atlamada Venezuelalı Rojas, dünya rekoru kırarak şampiyon oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde Venezuelalı Yulimar Rojas, kadınlar üç adım atlamada dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Emrah Oktay   | 01.08.2021
Kadınlar üç adım atlamada Venezuelalı Rojas, dünya rekoru kırarak şampiyon oldu

Tokyo

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar üç adım atlama final müsabakaları Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapıldı.

Rojas, ilk hakkında 15.41 atlayarak Pekin 2008'de 15.39 atlayan Kamerunlu Francoise Mbango'nun kırdığı olimpiyat rekorunu ele geçirdi. Morallenen ve iyi performansını sürdüren Rio 2016 ikincisi, dünya şampiyonu atlet, son atlayışında 15.67'ye ulaştı.

Bu derecesiyle Rojas, Ukraynalı Inessa Kravets'in 15.50 ile 1995'te kırdığı ve 26 yıldır geçilemeyen dünya rekorunu 17 santimetre geliştirerek tarihe gömdü. Altın madalyaya uzanan 25 yaşındaki atlet, ülkesi adına olimpiyatlarda şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu oldu.

Gümüş madalyayı Portekizden Patricia Mamona, bronz madalyayı ise İspanyol Ana Peleteiro aldı.

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