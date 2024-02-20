Dolar
30.91
Euro
33.41
Altın
2,023.88
ETH/USDT
2,989.90
BTC/USDT
52,131.00
BIST 100
9,344.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Kadın milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda takım halinde ikinci olurken, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldı.

Fatih Çakmak  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Kadın milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu

Sofiya

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda takım halinde dereceye giren ülkeler, düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın sona ermesinin ardından bu gece sporcuların kaldığı otelde takım halinde dereceye giren ülkeler için kupa töreni düzenlendi.

Törende ilk altıya giren ülkelere kupaları takdim edildi.

Şampiyonada Türkiye, kadınlarda takım halinde ikinci oldu.

Kadınlarda birinciliği Ukrayna, üçüncülüğü Romanya, dördüncülüğü İspanya, beşinciliği Norveç, altıncılığı Bulgaristan elde etti.

Türkiye, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde Bulgaristan birinciliğe ulaşırken, Ermenistan ikinci, Gürcistan dördüncü, Moldova beşinci, Ukrayna altıncı oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, elde edilen derecelerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kadınlarda takım halinde Avrupa ikincisi olan sporcularımızı kutluyorum. Daha iyi olabilirdik, önümüzdeki şampiyonalarda Avrupa'nın zirvesine çıkmaya adayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize destek olanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Genç bir erkek takımımız var, onlar da Avrupa üçüncüsü oldu. Onları da kutluyorum ancak daha iyilerini de görebiliriz. Sporcularımızın Avrupa'da da dünyada da zirveye çıkacaklarına inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan öldürülen kedi "Eros" davasına ilişkin açıklama: Dava yeniden görülecektir
İstanbul'da terör propagandası yapan ve DEM Parti ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Türkiye ile Arnavutluk arasında medya ve iletişim alanlarında işbirliği mutabakatı imzalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-5 operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
Türkiye ile Arnavutluk arasında 6 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Kadın milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu

Kadın milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu

Milli halterci Dilara Narin'den Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz madalya

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, haltercilerin performansından memnun: Müsabakalara güzel başladık

Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Milli halterci Muammer Şahin'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Milli halterci Muammer Şahin'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
Milli halterciler Cansu ve Gamze, Avrupa Şampiyonası'ndaki rekorlarını değerlendirdi

Milli halterciler Cansu ve Gamze, Avrupa Şampiyonası'ndaki rekorlarını değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet