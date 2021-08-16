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Spor

İttifak Holding Konyaspor, Sivasspor engelini tek golle geçti

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Göksel Cüneyt İğde   | 16.08.2021
İttifak Holding Konyaspor, Sivasspor engelini tek golle geçti Fotoğraf: Halife Yalçınkaya / AA

Sivas

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

İlk yarı 

Karşılaşmanın ilk dakikasında Konyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Çekici'nin dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

25. dakikada orta alandan topla ilerleyen Abdülkerim Bardakcı'nın ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla auta çıktı.

34. dakikada ani başlayan Konyaspor atağında Cikallesh'in ceza yayının dışından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu rahat kontrol etti.

41. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.

44. dakikada orta alanda topla buluşan Cofie'nin, ceza yayına girmeden çektiği şutta kaleci son anda topu kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.

İkinci yarı 

50. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazdan Fajr'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlığı kaleci güçlükle çeldi.

69. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Rahmanovic, ceza yayının önünde topla buluştuktan sonra sol tarafta müsait durumdaki Bytqi'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak uzaklaştı.

84. dakikada Sivasspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak kornere çıktı.

88. dakikada Konyaspor golü buldu. Ceza sahasına topla birlikte giren Cikalleshi, kaleciyi de geçtikten sonra topu filelere gönderdi. 0-1

Karşılaşma, 1-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.


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